Sean Bean rechazará interpretar personajes que mueran

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Sean Bean es reconocido por sus papeles épicos, sin embargo, muchos de ellos terminan muertos, hecho que al parecer ya tiene cansado al actor.

De acuerdo con información de Sensacine, Sean Bean declaró en una reciente entrevista con The Sun, que si su personaje va a morir en pantalla mejor, que ni le ofrezcan el papel.

“He rechazado cosas diciéndoles: ‘¡La gente sabe que mi personaje se va a morir porque yo lo interpreto!’, así que estoy tratando de sobrevivir porque ya se ha vuelto un poquito predecible.

Bean se traumó en una de las recientes producciones en las que ha participado, ya que a medio rodaje le avisaron que su personaje iba morir. La producción decidió cambiarlo para que resultara gravemente herido.

"Ok, lo que sea con tal de que sobreviva. He interpretado a muchos malos, fueron increíbles, pero no muy satisfactorios."

Y es que el asesinato de Ned Stark en pantalla no ha sido la única muerte impactante que el actor ha interpretado, de hecho Bean afirma que su favorita es la de Boromir en “El señor de los anillos: La comunidad del anillo”; "no podrías pedir una muerte más heroica."

En 35 años de carrera Sean Bean ha sido asesinado 21 veces en pantalla de muchas formas posibles: apuñalado, empalado, ahorcado, ahogado, balaceado y despedazado.

La baja supervivencia de sus personajes es tal, que en 2014 sus fans lanzaron una campaña con el hashtag #DontKillSeanBean.

El actor comenta que fue un alivio cuando descubrió que su nuevo personaje, Douglas Bennet, sobrevive hasta el final de World on Fire, la nueva serie de BBC1 en la que participa al lado de Helen Hunt y Lesley Manville.