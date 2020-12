Sean Malone, bajista de Cynic fallece a la edad de 50 años

El bajista de la agrupación Cynic, Sean Malone, falleció a la edad de 50 años. La causa de su fallecimiento no se ha dado a conocer. La noticia de la muerte del artista fue compartida por su compañero de banda Paul Masdival, quien escribió en la redes sociales:

Malone se unió a Cynic justo a tiempo para tocar en el álbum clásico de la banda, "Focus" de 1993. Malone demostró tener una buena química musical con el resto de la banda, y terminó saliendo de gira con Cynic, convirtiéndose en una pieza fundamental en el novedoso proyecto de Paul Masvidal.

Malone era conocido por tocar el bajo sin trastes e integrar ese sonido en el metal, pero también trabajó como bajista de sesión durante su tiempo fuera de Cynic, donde apareció en más de 50 discos.

Totally shocked and sad to hear of Sean Malone’s passing...he was a tremendous bass and stick player that I had the pleasure of working with many times through the years. He was my Geddy in Cygnus & The Sea Monsters, he played on the 1st OSI album w me...(cont.) pic.twitter.com/QKzt8VuhYN