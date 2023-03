Sebastián Lletget, prometido de Becky G confirma que la engañó

Luego de que surgieran rumores sobre una supuesta infidelidad a Becky G, es su prometido Sebastián Lletget quien rompe el silencio sobre el engaño y se disculpa por sus acciones mientras ella se deja ver sin su anillo de compromiso.

A tres meses de anunciar su compromiso y 6 años de noviazgo, el futbolista Sebastián Lletget por medio de un comunicado admitió que se equivocó en su relación con la cantante, por ello, asegura que ingresará a terapia para recuperar su confianza.