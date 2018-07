Secuela de "Spider-Man Homecoming" confirma dos personajes

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El Universo Cinematográfico de Marvel no tiene más remedio que continuar pese a que sus seguidores todavía sigan preguntándose qué ocurrió realmente en Vengadores: Infinity War. El estreno de su secuela, Vengadores 4, supondrá el fin de la misteriosa Fase 3 y dará paso a una nueva etapa de Marvel Studios de la que todavía no se conoce casi nada. Lo que sí ha sido confirmado es que Spider-Man: Far From Home será la cinta que de comienzo a la Fase 4 y, por fin, Zendaya y Jacob Batalon han llegado al 'set' de rodaje, indica el portal de noticias SensaCine en su sitio web.

Los mejores amigos de Peter Parker (Tom Holland) volverán a acompañarle en sus nuevas aventuras alrededor del mundo, pues ambos se encuentran en el lugar de grabación de Londres en el que Holland se encuentra desde hace algunas semanas. La responsable de que todo el mundo se entere de que MJ (Zendaya) aparecerá en la película ha sido una captura de pantalla del Instagram de la actriz.

En la foto que encontrarás sobre estas líneas aparece Batalon con una camiseta de Deadpool y con una guitarra en el camerino de Far From Home. El que aparezca la protagonista de El gran showman es motivo de alegría para sus seguidores, ya que todavía no se ha descubierto si será el interés amoroso final de Parker o simplemente se trata de una amiga cuyas iniciales coinciden con las de Mary Jane Watson. ¡5 de julio de 2019 en cines!