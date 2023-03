Seguiremos siendo una familia: Tania Rincón anuncia su separación

Tras 16 años de relación, Tania Rincón y su esposo Daniel Pérez anunciaron su separación, sin embargo no revelaron los motivos de la ruptura.

A través de un post en redes sociales, la conductora de ‘Hoy’ publicó una foto en la que se puede ver a toda su familia, es decir, a su exesposo y sus dos hijos, sin embargo el mensaje que acompaña tal postal sorprendió a miles de seguidores.

Asimismo, la presentadora aseguró que a pesar de la separación ella y Daniel continuarán formando una hermosa familia, como la vienen siendo desde que se convirtieron en padres.

Tania Rincón también habló sobre su separación en el programa de Televisa y entre lágrimas, pidió empatía para ellos y su familia, señaló que el pasado domingo habían ido a conocer la nueva casa de Daniel junto a sus hijos, pues su bienestar es su prioridad.

La también modelo se mostró agradecida por las muestras de apoyo que han recibido y por la familia que ha formado con su ex pareja, habló del proceso de separación que pasaron, el cual, dijo, inició por el enojo, la frustración, la tristeza por horas de plática y de terapia, pero que es un decisión que no lamenta.