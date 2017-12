Selena Gomez vuelve privado su Instagram

Redacción

ESTADOS UNIDOS.- Los seguidores de la cantante Selena Gomez notaron la madrugada del 5 de diciembre que la cuenta de la intérprete de Bad Liar en Instagram ya no era pública, señala una publicación de quien.com.

De acuerdo con la página Just Jared Jr., se cree que esta decisión tiene que ver con una misteriosa captura de pantalla que la cantante publicó poco antes en sus stories de Instagram y que, aunque ya no está disponible, ha estado circulando por Internet. El screen shot se muestra un fragmento de la reciente entrevista que concedió a Billboard tras recibir el nombramiento como la "Mujer del Año"; en la imagen se lee: "Hay un oso de peluche de cinco pies (de altura) tirado en el piso de la cocina en la casa de Selena Gomez en el norte de Hollywood. 'Lo sé, lo sé', dice Gomez, poniendo los ojos en blanco, reconociendo que el animal de peluche no se mezcla del todo con los tres sillones ubicado en el acogedor rincón de mármol. 'Fue un regalo y al principio pensé 'Esto es tan ridículo, no puedo esperar a regalárselo a otra persona'".

Encima de estas palabras, Gomez escribió: "Nunca dejaré que otro humano adivine mis palabras ni los invitaré a mi casa. Eso es muy doloroso. La parte más 'ridícula' es que nadie conoce mi corazón cuando digo cosas".

📷 @selenagomez via Instagram Stories pic.twitter.com/y2rctrh0QT

— Selena Gomez News (@_selenagomezecu) 5 de diciembre de 2017

Al parecer, la ex estrella de Disney podría estar molesta con la entrevista que le hicieron, sin embargo esto aún no está confirmado. Las razones de volver privado su perfil podrían ser muchas, como su reconciliación con Justin Bieber o simplemente querer espacio.

Esperemos que pronto se aclare esta situación, ya que sus followers la extrañan.

selena gomez has made her Instagram private....... hope she’s okay. pic.twitter.com/S1sUrRysWK

— monnie🕊💘 (@mustbemonnie) 5 de diciembre de 2017