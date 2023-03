Selena Gomez defiende a Hailey Bieber de acoso en redes

Selena Gomez salió a la defensa de Hailey Bieber por los ataques que ha recibido en redes sociales, por fanáticos.

Los ataques se han dado desde que Hailey se comprometió con Justin un par de meses después de terminar su relación a largo plazo con Selena.

Y desde entonces los fanáticos de Gomez usan cualquier pretexto para atacar a la esposa de Bieber.

Selena Gomez speaks out against the hate Hailey Bieber has been receiving:



“Hailey Bieber reached out to me and let me know that she has been receiving death threats and such hateful negativity. (...) I've always advocated for kindness and really want this all to stop. ❤️” pic.twitter.com/nNWA2ivqE0