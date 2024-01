Sin duda, los Globos de Oro 2024 estuvieron llenos de aplausos, discursos, sonrisas y un supuesto chisme contado por la mismísima Selena Gómez dio de qué hablar.

Según informaron varios medios como TMZ, la actriz y cantante fue captada hablando de algo realmente impactante con Taylor Swift y Keleigh Sperry, esposa del actor Miles Teller -Whiplash-.

Supuestamente Selena dijo que ella preguntó si podía tomarse una foto con Timothée Chalamet, a lo que ella (Kylie) dijo ‘no’.

some #GoldenGlobes tea😭😭



“i asked for a picture with him and she (kylie jenner) said no” – selena gomez



“with timothee?”



*selena nods* pic.twitter.com/LvO4dC6heK — pop culture gal (@allurequinn) January 8, 2024

Selena Gomez Appears to Discuss Kylie & Timothée with Taylor Swift at Globes | Click to read more 👇 https://t.co/Cy0I0vaSOi — TMZ (@TMZ) January 8, 2024

A pesar del informe del medio, en la plataforma X (antes Twitter), cientos de cuentas preguntaron si había alguien con ojo de águila que pudiera descifrar lo que estaban discutiendo las tres.

Varios usuarios declararon que Selena sí pidió la foto, pero con Timothée Chalamet y Kylie Jenner, y no sólo con el actor, como dijo TMZ.

De hecho, en un video tomado por un reportero de The Hollywood Reporter, se logra ver más a detalle la conversación.

Al escuchar el chisme de la fuente original, o sea Selena, tanto Taylor Swift como Keleigh Sperry quedaron impactadas.

De hecho, en un video se puede ver a Sperry aparentemente diciendo el nombre de Timothée, como para afirmar lo que pasó; seguido se ve a Selena asintiendo con la cara.

Por otra parte y lejos de todo el escándalo, Timothée Chalamet y Kylie Jenner fueron vistos declarando su amor con sonrisas y ojos empalagosos durante la pausa de los Globos de Oro 2024.

¿Se desmiente el supuesto 'NO' de Kylie Jenner?

Al respecto, la revista People aseguró que la creadora de Rare Beauty jamás se acercó a la pareja ni tuvo algún contacto con ellos a lo largo de la velada de las estrellas, ya que según ellos, fue la misma Selena Gómez quien les desmintió el rumor.

“No dije esta mi****. Estoy enferma de todos ustedes. Déjenme en paz y paren de sobreanalizar cada uno de mis ma****** movimientos sin conocimiento previo. Esto se está volviendo ridículo e incorrecto!” , manifestó Gómez.

Con información de TMZ y People