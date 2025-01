Selena Gomez reacciona con lágrimas a mexicanos deportados en EU

La actriz de ‘Emilia Pérez’, Selena Gomez apareció este lunes en sus redes sociales para lamentar las deportaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, impulsadas por Donald Trump.

En su cuenta de Instagram, la cantante estadounidense compartió un video en sus historias donde dejó ver el dolor que siente al saber por lo que están pasando decenas de personas originarias de México, tierra de la que provienen sus abuelos.

“Están atacando a toda mi gente, a los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, me gustaría poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo”.

En su video, Selena agregó un “I’m sorry”, acompañado de la bandera mexicana. Al parecer, su historia no fue bien recibida por los usuarios de la red social, ya que en menos de cinco minutos borró su video.

Poco después, volvió a postear otra cosa: una historia completamente en negro con el mensaje: “Aparentemente no está bien mostrar empatía hacia la gente”.

Selena Gomez has deleted the video:



“Apparently it’s not ok to show empathy for people” pic.twitter.com/AwHjPTpKdY