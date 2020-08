Selena Gómez revela cómo el lupus le causó terribles estragos en su cuerpo

Ciudad de México.- Por medio de redes sociales fans de Selena Gómez empezaron a compartir un video donde se puede ver los estragos que la terrible enfermedad que padece la cantante ha dejado en su cuerpo.

Selena Gómez se mostró vulnerable debido al lupus, enfermedad contra la que lucha desde hace algunos años y que la llevó a alejarse de los escenarios por un tiempo.

Todo empezó durante una transmisión de su episodio de cocina para HBO Max en el que tiene dificultades para exprimir un limón debido a que la enfermedad ha afectado las articulaciones de sus manos, por lo que tuvo que pedir ayuda.

Selenators, lets make a promise, If Selena is in SELPINK MV, and she doesn't danced like we wanted her too, we will still respect her decision, cuz I think Now we know that her Immune System and Body is Weak due To Lupus. So Plss Lets Support her.pic.twitter.com/ziV3NoC8nY