Selena Gómez se toma un ‘respiro’ de las redes sociales por esta razón

La exestrella infantil de Disney, Selena Gómez a través de un video de TikTok dio a conocer que se dará un respiro de las redes sociales debido a que se siente feliz con ella misma y ya que es un poco ‘vieja’ para seguir lidiando con los comentarios de seguidores que “escriben párrafos muy específicos y crueles”.

Fue a través del video en el que se le puede escuchar decir:

"Estoy muy feliz, me siento bendecida, tengo los mejores amigos, los mejores fans de todo el mundo y no podría estar más feliz. Estoy bien. Me encanta cómo soy, no me importa si soy grande, si no lo soy, no me importa. Amo quien soy. Y sí, me voy a tomar un descanso de las redes sociales, porque todo esto es un poco tonto. Y tengo 30 años, soy demasiado mayor para esto, así que... ¡pero los quiero mucho! Y los veré más temprano que tarde, yo solo... solo voy a tomarme un descanso de todo".

Hay que mencionar, que esta no es la primera vez que la estrella latina deja las redes sociales, a principios de este mes la artista le dijo a la revista Vanity Fair que había reducido las aplicaciones de redes sociales en su teléfono y sólo había dejado a TikTok, luego de alcanzar casi 400 millones de seguidores en Instagram.

Asimismo, la actriz de ‘Wizards of Waverly Place’ dijo que “La gente puede llamarme fea o estúpida y yo digo: ‘Da igual’. Pero esta gente se pone detallista”, dijo a la publicación sobre sus redes.

“Escriben párrafos muy específicos y crueles. Yo lloraba constantemente. Tenía ansiedad constantemente. No podía seguir haciéndolo. Era una pérdida de tiempo”, agregó la hispana.

Selena Gomez announces she’s taking a break from social media:



“I’m gonna be taking a second from social media cause this is a little silly and I’m 30, I’m too old for this.” pic.twitter.com/LxWbSpxThj — Pop Base (@PopBase) February 23, 2023

Selena Gómez y los cambios en su cuerpo

Selena ha decidido encontrase a sí misma en esta nueva etapa de su vida, donde no tiene claro si necesita las abrumadoras consecuencias de las redes sociales, luego de que ante el aumento de peso que ha presentado debido a los medicamentos que toma para controlar el Lupus que padece, recibe comentarios no tan agradables.

Y aunque se tome un respiro de las redes, Gomez seguirá trabajando. Actualmente protagoniza junto a Steve Martin y Martin Short la exitosa serie ‘The Only Murders in the Building’, que desarrolla su tercera temporada.

Con información de EFE