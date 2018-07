Selena Gomez tomó un par de copas por desamor pese a su Lupus

Agencia

Nueva York.- Selena Gomez fue vista ingiriendo bebidas alcohólicas en un bar de Nueva York; esto, sin importarle que padece lupus desde hace un tiempo, señaló Radar Online.



Según un testigo, la cantante texana, de 25 años, visitó el lunes The Cut, establecimiento del hotel Four Seasons, para tomar unos tragos, dos días después de que su ex novio, Justin Bieber, anunciara su compromiso con la modelo Hailey Baldwin.

"Selena se sentó en una mesa en el centro del salón con un acompañante y ordenó unas cuantas bebidas", dijo el informante.



Un médico llamado Robert Fafalak, sin relación con Gomez, declaró al medio especializado que la enfermedad que padece la también actriz, con síntomas como fatiga, dolor de articulaciones, sarpullidos y fiebre, se puede agravar con el alcohol.



"El hecho de que tome lo que parece ser una gran cantidad de alcohol definitivamente puede convertirse en una amenaza que no sólo empeoraría su lupus, sino que también podría poner en peligro su vida ", manifestó.



Afirmó que la condición de lupus de la intérprete podría agravarse debido a que el año pasado recibió un trasplante de riñón.



Según otro informante, aunque Gomez no desea volver con Bieber, se sorprendió por la noticia de su compromiso."Al principio Selena no creía esas noticias", dijo la fuente.