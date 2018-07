Así reaccionó Selena Gomez por el compromiso de Justin Bieber

Agencia

Ciudad de México.- La confirmación de que Justin Bieber y Hailey Baldwin se comprometieron el pasado fin de semana, que él mismo se encargó de realizar a través de su cuenta de Instagram, logró que todas las miradas se fijen en Selena Gomez, la ex del cantante con quien protagonizó una inesperada y breve reconciliación, de quien esperaban su reacción ante la noticia.

A falta de nuevas publicaciones en sus redes sociales -que la joven no actualiza desde hace unos días-, los paparazzi no tardaron en localizar a la estrella este lunes en Nueva York rodeada de sus amigos. Según el portal TMZ, ella no se inmutó cuando le preguntaron acerca del futuro enlace del que fuera su novio de la adolescencia; hasta optó por fingir que ni siquiera habían escuchado la cuestión y prosiguió como si nada la conversación que estaba manteniendo con sus acompañantes, informa el portal Quién.com.

También te puede interesar: Justin Bieber anuncia su compromiso con Hailey Baldwin

Al respecto, una fuente confirmó a E! News que Selena entró “en shock” al enterarse de la noticia del compromiso de su ex pareja, sin embargo, poco después asimiló con madurez la situación.

“Selena estaba sorprendida de que un compromiso hubiera ocurrido tan rápido, aunque no le sorprendió que Justin pudiera hacer algo como esto sabiendo quién es él. Al final del día no le importa, ella ya lo superó. Una última vez intentó que lo suyo funcionara y no resultó”, indicó.

La fuente añadió que la también actriz está en ocupada en otras cosas, así que no le interesa el compromiso de Justin.

“Selena está definitivamente en otro camino ahora, y está en un mejor lugar desde que Justin está ‘fuera de cuadro’. Mentalmente, ella se cansó de él. No está enfocada en salir con alguien más, pues se ha enfocado en ella misma. Ahora está feliz pasando tiempo con sus amigas y yendo a la iglesia”, finalizó el informante.