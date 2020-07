Señala Patricia Manterola racismo en California

México.-Patricia Manterola fue blanco de comentarios racistas en West Hollywood, California, donde radica.

La cantante y actriz comentó para el programa Suelta la Sopa, que un vecino realizó un comentario fuera de lugar sobre la nacionalidad de ella.

"Compré una casa y estaban remodelando la casa, obviamente casi todos los trabajadores de la construcción y los jardineros son latinos, son mexicanos. Y un día me cuenta el jardinero que el vecino fue y le preguntó: 'Oye, ¿sabes quién se está mudando a esta casa?, ¿quién la compró?

"Y el jardinero muy orgulloso le dijo: 'Ay pues una mexicana guapísima' y el vecino le contestó: 'Ay no puede ser, en este barrio no viven mexicanos'", narró la belleza.

Manterola recordó que después de lo que le contó el jardinero sobre el incómodo vecino, ella optó por darle, como se dice comúnmente, "cachetada con guante blanco" y presentarle una lección de una manera amable.

"Me arreglé, me puse guapísima y compré unas galletas y fui y le toqué al vecino y le dije: 'Soy su vecina, me voy a mudar en unos días, soy actriz y soy mexicana', así con todo el orgullo que me llenaba la boca".

En Estados Unidos han luchado por erradicar el racismo contra latinos y afroamericanos.