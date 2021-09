¿Será el último álbum de Enrique Iglesias? "Final" llega en septiembre

CIUDAD DE MÉXICO.-Enrique Iglesias anuncia un álbum "Final" para este mes. El cantante

español dijo el viernes que su 11mo disco de estudio sería su último... por lo menos en un buen rato.

"Claramente el título 'Final' tiene muchos significados... Les estoy tratando de decir que podría ser mi último álbum", dijo Iglesias ante un incrédulo Ricky Martin y Sebastián Yatra durante un live stream en YouTube para anunciar los detalles de la gira por Estados Unidos que están por comenzar.

"Final" será lanzado el 17 de septiembre. Iglesias dijo que desde 2015 había estado pensando en dejar de grabar álbumes. Su más reciente es "Sex and Love" de 2014, que incluyó los éxitos "Loco", "El perdedor" y "Bailando". Iglesias ha vendido 180 millones de díscos en su carrera y ha sido galardonado con un Grammy y cinco Latin Grammy.

