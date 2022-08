El famoso actor y exintegrante de Garibaldi, Sergio Mayer, comentó sus aspiraciones de llegar a ser presidente de México y aseguró que ya lo está decretando y además se comparó con el actor Arnold Schwarzenegger.

"Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas" , indicó en entrevista para Venga La Alegría.

¡Ay no! 😵‍💫 Resulta que ahora Sergio Mayer quiere llegar a la presidencia. 🎥 @VengaLaAlegria pic.twitter.com/57ZPDKyikS

En este sentido, el ex diputado federal destacó que si grandes estrellas de Hollywood han conseguido ser gobernantes en Estados Unidos y lo han hecho bien, sus objetivos no deberían minimizarse.