Sergio Mayer que quiere ser jefe de Gobierno de la CDMX

MÉXICO.- El actor y diputado federal por Morena, Sergio Mayer, reveló que quiere ser senador federal o jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

En entrevista con Yordi Rosado, el ex integrante del grupo musical Garibaldi habló sobre sus aspiraciones políticas y aseguró que su declaración causaría "mucho ruido".

Sergio Mayer señaló que tiene como objetivo "dejar huella de algo positivo".

"Voy a recibir todas las críticas por haberlo dicho en tu programa, pero no me importa, es lo que más me motiva", dijo el también empresario.