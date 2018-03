Todo listo para grabar la cuarta temporada de Club de Cuervos

Agencia

MÉXICO.- Netflix informó que inició el rodaje de la cuarta temporada de la serie Club de Cuervos que se espera que llegue al servicio de streaming el próximo año.

El programa cuenta la historia de Isabel y Salvador Iglesias, quienes tratan de sacar adelante al equipo de los Cuervos de Nuevo Toledo. Hasta el momento, Netflix no ha dado a conocer más detalles de la cuarta temporada en la que Luis Gerardo Méndez, Mariana Treviño y Jesús Zavala regresarán en los papeles protagónicos.

La serie fue creada por Gaz Alazraki y Mike Lam y producida por Alazraki Entertainment.

Gaz Alazraki, Moises Chiver, Leonardo Zimbrón, Russell Eida y Luis Gerardo Méndez son los productores ejecutivos y Mónica Vargas como productora de la serie.

Los directores de esta temporada incluyen a Gaz Alazraki, Luis Gerardo Méndez, Salvador Espinosa y Roberto Sneider. El equipo de guionistas está conformado por Gaz Alazraki, Russell Eida, Marcos Bucay Mathew Patterson, Chris Lucy y Lauren Bachelis.

Los protagonistas de la serie compartieron en sus redes sociales el avance de la nueva temporada:

#ClubDeCuervos Season 4.

Working on it. @Netflix



Bringing sexy back to Nuevo Toledo. pic.twitter.com/VBdC7oHtxu