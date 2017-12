Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La serie Game of Thrones fue la más pirateada en todo el mundo en 2017, con lo que la superproducción de fantasía épica de HBO lideró esta clasificación por sexto año consecutivo, según los datos ofrecidos por el portal especializado TorrentFreak.

La séptima y penúltima temporada de Game of Thrones batió récords de audiencia pero también estuvo marcada por su accidentado lanzamiento, puesto que se filtraron varios episodios de manera anticipada ya fuera por la acción de unos "hackers" o por errores de las cadenas que emiten la serie en España o India.

TorrentFreak destacó que el pico de usuarios que compartieron en internet un episodio en 2017 fue con Game of Thrones cuando 400 mil personas contaban con torrents activos (archivos de enlace para descargar un contenido) que remitían al capítulo final de su séptima temporada.

Por detrás de la serie basada en las novelas de George R.R. Martin se situaron The Walking Dead y The Flash.

Completaron la lista de las diez series más descargadas este año The Big Bang Theory, Rick and Morty, Prison Break, Sherlock, Vikings, Suits y Arrow.

Lo mejor del 2017

El mundo de la televisión y el streaming vibraron en este 2017, diversas producciones captaron la atención del público, y en esta contienda HBO y Netflix se llevaron todos los créditos.

Series como "Big Little Lies", "The Deuce" y la séptima temporada de "Game of Thrones"; generaron un gran impacto en la audiencia.

