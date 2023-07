'Sexy Mommy' Cazzu posa embarazada en revista para adultos

La rapera y compositora argentina Cazzu, actual pareja de Christian Nodal, impactó esta semana a sus miles de seguidores al posar desnuda y embarazada para la edición de julio de la revista digital de Playboy México.

Bajo el título de "Sexy Mommy", la cantautora protagoniza una sesión de fotos con poca ropa, en la cual su pancita de embarazada es la verdadera protagonista.

"Creo que ahora mi cuerpo propone una sensualidad diferente, tengo a mi bebé dentro de mí y me imagino que todos saben cómo se hacen los bebés. Mi cuerpo se siente igual y tengo los mismos deseos que siempre y hasta más".

‘Siempre quise hacer Playboy, va conmigo, con mi personalidad y mi música y no me siento alejada de nada de lo que soy’, señaló la también productora musical en un comunicado de prensa.

Dentro de la entrevista que acompaña al artículo y la sesión de fotos, Cazzu comparte que su pareja, el compositor mexicano Christian Nodal, está igual de alegre que ella por la llegada de su primogénito.

"No diría que es determinante o que algo de mi carrera depende de él, porque él me conoce por mi carrera, pero sí mis emociones y eso es parte de mí. Estoy más feliz cuando él está y nos divertimos mucho".

Nodal estuvo presente durante el proyecto con la revista para adultos, según compartió la argentina. Incluso aportó algunas ideas para el mismo.