Shakira destrona a Bad Bunny: es la artista más escuchada de Spotify

Shakira continúa acumulando récords gracias a su tema "Bzrp Music Sessions, Vol. 53", ahora su reciente colaboración la ha posicionado como la artista latina más escuchada en todo el mundo en Spotify, puesto que le pertenecía a Bad Bunny.

Por su parte, el "Conejo Malo" registra 68 millones 40 mil 492 oyentes mensuales, mientras que la colombiana suma 68 millones 879 mil 869. Estas cifras también convierten a Shakira en la novena artista más escuchada de la plataforma.

En 11 días, el videoclip de "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" alcanzó los 185 millones de reproducciones en YouTube, plataforma donde también rompió marcas al convertirse en el mejor estreno latino en la historia, título que le pertenecía a Luis Fonsi con "Despacito".

La intérprete de "Te Felicito" no tardó en compartir un mensaje con sus seguidores para celebrar este nuevo récord.

I feel humbled and grateful though I’m only one among millions of women out there who have so much to say and offer. Women of all races, ages and conditions. Thanks for your loyalty and support. ❤️ https://t.co/jnQmv7x3Zd