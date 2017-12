Evidencian que Shakira y Gerard Piqué se mantienen unidos

Redacción

ESTADOS UNIDOS.- Luego de los rumores que circularon sobre una supuesta crisis en la relación de Shakira y Gerard Piqué -motivados por una pelea que habrían tenido en un restaurante de Barcelona-, la cantante y el futbolista fueron captados juntos.

De acuerdo a quien.com, aunque las últimas semanas se han mantenido alejados de los reflectores y han tenido poca actividad en las redes sociales, este miércoles fueron vistos sonrientes cuando llegaban en su auto al Medical Center en Barcelona.

También te puede interesar: Belinda le copia el look a Shakira y las redes se 'incendian'

Pese a que ellos no se han expresado al respecto de las versiones que han circulado a su alrededor, estas fotografías dejan en evidencia que se mantienen unidos y que el defensa del Barcelona está con ella en el proceso de recuperación de la hemorragia en su cuerda vocal derecha, complicación que la llevó a cancelar el inicio de su gira mundial "El Dorado".

“Actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación. Me duele mucho no poder cantar este mes, por aquellos que han hecho lo imposible para conseguir entrada y acompañarme, por mi equipo de 60 personas y por mis hijos a los que hace mucha ilusión ver a su mamá en concierto cuanto antes. En todos los años que llevo cantando jamás me encontré en una situación similar. Espero poder superar esta dura prueba y volver a los escenarios lo antes posible para volver a escuchar mi voz unida a la de ustedes. Los quiero mucho y siempre recordaré a todos lo que han estado a mi lado en este momento brindándome su amistad y cariño”, informó hace unas semanas la colombiana.