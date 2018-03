Shakira y Gerard Piqué reaparecen más unidos que nunca

Agencia

MÉXICO.- Shakira Mebarak y Gerard Piqué reaparecieron en redes sociales para presumir su amor luego de que en las últimas horas recobrara fuerza el rumor de su posible ruptura.

A través de las redes sociales, el deportista español compartió una imagen en la que aparece aparentemente solo disfrutando de un día de descanso en la nieve, pero al observar a detalle, en el reflejo de sus lentes aparece el rostro de la cantante colombiana.

También te puede interesar: Lady Gaga celebra 32 años recordando a: Stefani Germanotta

Aunado a esto, el futbolista publicó la misma imagen en sus historias de Instagram señalando en un círculo el rostro de la madre de sus dos hijos, haciendo hincapié que está disfrutando junto a la colombiana.

Cabe señalar que no es la primera vez que la famosa pareja enfrenta rumores de un posible distanciamiento y, como en cada ocasión que las especulaciones toman fuerza, los artistas emplean las redes sociales para publicar imágenes que desmienten la información.

Rumores de separación

No es ningún secreto que la pareja no atraviesa por uno de sus mejores momentos. En el caso de la intérprete colombiana, a los problemas de voz que le obligaron a cancelar las primeras fechas de su gira 'El Dorado' -que espera retomar el próximo mes de julio- se ha sumado el revuelo generado por las acusaciones de evasión fiscal que ha vertido contra ella la Agencia Tributaria y la consiguiente investigación al respecto, para dictaminar si declaró o no todos los ingresos generados entre los años 2011 y 2014, una vez establecida su residencia en España.

Al mismo tiempo, en el terreno personal el futbolista y ella se han visto asediados desde hace meses por los rumores acerca de una supuesta crisis sentimental que se habría visto reflejada en la discusión que ambos mantuvieron en un restaurante de Barcelona el pasado noviembre.

Con información del portal Quién.