¿Shakira y Piqué llegarán al altar? La cantante colombiana lo explica

Una de las relaciones más estables del espectáculo, Shakira y Gerard Piqué, mantienen una relación desde hace 12 años y han formado una bella familia junto a sus dos hijos, Milán de 9 años y Sasha de 6. A pesar del tiempo, la cantante y el futbolista no han confirmado posibilidad de llegar al altar.

Diversos rumores han surgido al respecto, pero en una reciente entrevista para el podcast Planet Weirdo, Shakira reveló los motivos por los que no han decidido comprometerse y confesó que le causa “alergia” la idea de casarse.

Shakira afirmó que no quiere que Piqué la vea como su esposa, “sino más como una chica. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, dijo.

Por otro lado, reveló que, aunque vive feliz en Barcelona, por el trabajo de Piqué, pero le gustaría regresar a Miami más adelante.

En otras entrevistas la cantante ha confesado que el futbolista del Barça ha sido un gran apoyo en su carrera musical y que, en parte, debido a sus consejos decidió no dejar la música cuando atravesaba un momento difícil.

“Gerard me desbloqueó. Me dijo alto y claro que él nunca permitiría que me retirara de la música. “Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal y haz lo que sabes hacer”. Tenía razón”, destacó en una entrevista para la revista Vanity Fair.