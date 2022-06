¿Shakira y Piqué se van a separar?: Esto se sabe de la supuesta infidelidad

Shakira y Gerard Piqué se encuentran en el ojo del huracán luego de que se filtrara que la pareja está atravesando por una crisis marital, pues aseguran que la cantante encontró al futbolista siéndole infiel con otra mujer.

Esta información fue dicha en el podcast “Mamarazzis”, ahí como exclusiva se habló sobre esta polémica noticia, pues el matrimonio de la colombiana se ha convertido en una de las parejas favoritas y estables del medio del espectáculo.

“La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar… Shakira sería conocedora de la deslealtad y pondría cara y nombre a la tercera en discordia”, se dijo en el podcast.

Shakira caught Gerard Piqué cheating on her with another woman. They will separate soon. For weeks, Piqué has been living alone in an apartment in Barcelona.



