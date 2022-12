Shakira se pronuncia por futbolista iraní que fue condenado a muerte

Shakira exigió justicia para Amir Nasr-Azadani, el futbolista iraní que fue condenado a muerte por protestar a favor de los derechos humanos y defender los derechos de la mujer de su país durante la Copa Mundial de Qatar 2022.

A través de Twitter, la cantante colombiana expresó su inconformidad ante la injusticia y el olvido que la afición mantiene, pues asegura que mientras un colega está en el corredor de la muerte, los ojos están puestos solo en ver quién lograba ganar el Mundial.

“Hoy en la final de la Copa del Mundo, solo espero que los jugadores en el campo y el mundo entero recuerden que hay un hombre y compañero de fútbol llamado Amir Nasr, en el corredor de la muerte, solo por hablar a favor de los derechos de las mujeres”, se lee en la publicación de la cantante.

“Ojalá haya más de un minuto de silencio en nuestros corazones para recordar lo importante y más de una voz unida gritando por lo justo”, agregó.

Today at the final of the World Cup, I only hope the players on the field and the whole world remembers that there’s a man and fellow footballer called Amir Nasr, on death row, only for speaking in favor of Women’s rights. pic.twitter.com/VdMicGVaml