Shakira y Piqué podrían terminar en una serie de Juan Osorio

La historia de amor y desamor entre Shakira y Piqué ha sido protagonista en las últimas semanas, pues las sospechas de infidelidad, las declaraciones que la familia de la colombiana han hecho y los que se dice sobre el futbolista han mantenido a los fans de la expareja y al público en general pendiente de su desenlace.

Toda la intriga que rodea a los famosos podría ser muy bien aprovechada en televisión, es por ello que el productor Juan Osorio ya estaría buscando llevar esta relación a la pantalla chica.

En un reciente encuentro con los medios, Osorio reconoció que crear una serie al respecto resultaría un gran éxito y se apunta como el primero de los candidatos para poder realizarla.