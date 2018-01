Shanik Berman, muy entregada a su trabajo

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Amada, criticada y odiada por muchos, pero la periodista de espectáculos Shanik Berman continúa siendo ícono en los espectáculos e inicia el año llena de trabajo; en exclusiva para Novedades Quintana Roo nos platica sus proyectos y cómo se ha mantenido en el gusto del público mexicano.

“Actualmente estoy en Telefórmula, Radiofórmula, en la televisión, en la radio, escribo para el periódico El Heraldo, para TV Notas, para todos los Soles de México, Esto, La Prensa, más los que se me hayan olvidado, afortunadamente empiezo el año con mucho trabajo”, dijo.

Con más de tres décadas informando el acontecer del mundo de la farándula, Shanik se ha consolidado como una de las periodistas y conductoras atrevidas que no temen agarrar el toro por los cuernos, al momento de preguntar; sin embargo, su estilo realista y directo le ha ganado cantidad de críticas y hasta peleas con uno que otro famoso, cosa que a la periodista no le quita el sueño y no le ha impedido crecer en el medio.

“Ya llevo muchos años gracias a Dios y como todo, hasta arrancar un ajo cuesta trabajo, pero aquí seguimos dando lata, mi fórmula ha sido ser formal en mis trabajos, muy trabajadora y demostrarlo. Ahora existe mucha competencia, creo que mientras más es mejor porque así tienes que mejorar, no sé si decir las cosas de frente me hace diferente, pero así soy yo y así he sido siempre y así seré, a estas alturas es difícil que cambie”, afirmó la periodista.

Antes que periodista es ser humano

Shanik se dijo satisfecha de lo que ha logrado en redes sociales y de poder vivir su vida al máximo, “me doy el tiempo para dormir, comer, ir al baño, salir con mis amigas, salir de reventón con mi marido, de hacer el amor, o sea yo no nací siendo periodista nací como persona y como persona tengo ocho mil actividades y cosas, voy al gimnasio, trato de estar mucho tiempo con mi hija, todos los sábados salgo con amigos, todos los días como con mis amigas, diario veo a mi hija y a mis nietas, atiendo todos los trabajos, viajo y en mi casa no hay nada descompuesto, la arreglo muchísimo, soy la persona más ordenada del mundo, no existe un solo tornillo que no sirva, un foco fundido o algo fuera de su lugar, me doy tiempo pa’ todo, eso sí soy muy organizada”, contó la agradable y pícara conductora.