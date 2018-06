Dueto lanzará disco en Osaka, Japón

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La cantante de jazz Shannon Leeman se encuentra en Japón desde hace varias semanas, y continuará allá el próximo mes y medio, porque se encuentra dando presentaciones con el DJ Andrés, ya que juntos trabajaron un proyecto al que llamaron “Archipelago”, primera producción discográfica del dueto, que lanzarán el próximo sábado 14 de julio en Osaka.

Shannon Leeman es conocida en esta ciudad no solo por su voz, sino porque tuvo la oportunidad de compartir el escenario con la actual Orquesta Sinfónica de Cancún, cuando era dirigida por el maestro Ricardo Corona, y fue entrenada vocalmente por la soprano Laura Chuc y musicalmente por la pianista Magaly Chávez.

Leeman viajó a la Ciudad de México hace unos años para estudiar el nivel medio superior de Jazz con especialidad en canto y scat, en la Escuela Superior de Música, concluyó sus estudios el verano del año pasado, el dj y productor inglés la contactó para trabajar con él en este proyecto, y grabaron el disco aquí en Cancún en Estudios Sandía con el ingeniero Gael Hedding.

“Este proyecto empezó hace dos años, Andrés es un DJ y productor inglés que vino a México a buscar a una cantante para grabar unas canciones que había compuesto, me contactó gracias a la recomendación de una amiga, le dije que sí, empezamos a ensayar y grabamos las canciones y las subimos a una plataforma por internet”, expresó Leeman en entrevista exclusiva para esta casa editorial.

Posteriormente el DJ regresó a Japón que era donde residía, en lo que Shannon concluía sus estudios en la Superior de Música, regresó a Cancún el año pasado y el DJ la contacto de nuevo para expresarle que había escrito 12 canciones más, y que estaba interesado en grabarlas pero ya de manera más formal, por lo que el Andrés vino a Cancún y trabajaron durante seis meses el álbum que presentarán en próximos días.

“Más adelante Andrés me propuso hacer este viaje a Japón para hacer la promoción del disco, ya que él conoce DJ’s, músicos, tiene amigos, así quería era lanzar el disco aquí donde él conoce mucha gente, yo le dije que sí porque me emocionaba mucho la idea de conocer un país nuevo y por supuesto conocer más este género que es música house, electrónica, es algo diferente para mí porque estoy acostumbrada a cantar jazz y cosas muy distintas, pero la verdad es que me ha gustado mucho”, expresó.

La cantante compartió que tienen poco más de tres semanas en Osaka y que su plan es estar por allá dos meses, ya que están presentándose en clubes y discotecas, y expresó que están muy emocionados de que el próximo 14 de julio ya será la presentación oficial del disco.

“Nuestro show dura aproximadamente una hora, hay djs que se presentan antes y otros después, son como sets de djs, y yo canto en vivo y él está con las mezcladoras y los sintetizadores así que es una experiencia muy padre. Algunas de las canciones Andrés las escribió cuando tenía 18 años así que este es un proyecto de toda su vida, yo hago algunos arreglos de las canciones en cuanto a la melodía, y la verdad es que yo estoy muy feliz por la experiencia y porque puedo conocer un nuevo género de música, viajar a otro país, y conocer la cultura y la música que es diferente en cada país, pero al final de cuentas es música, es arte y es hermoso así que estoy feliz de estar aquí”, finalizó.