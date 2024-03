Sharon Stone expone la presión para escenas de sexo

Sharon Stone ha sorprendido al revelar en una entrevista reciente detalles íntimos de su carrera en Hollywood.

Durante una conversación en el podcast de Louis Theroux, Stone mencionó abiertamente el nombre del productor Robert Evans en relación con las presiones que enfrentó en el set de la película "Sliver: Una Invasión a la Intimidad".

Según Stone, Evans la instó a tener relaciones sexuales con el actor William Baldwin para mejorar la "química de pareja" en la pantalla.

De acuerdo con sus declaraciones, todo ocurrió en el set de Sliver: Una Invasión a la Intimidad (Sliver), donde Evans no cuestionó la aprobación de la actriz sobre el acto sexual que terminó en el producto final.

"Esperaban que trajera a casa otro gran éxito y me dieron la aprobación del casting, me dieron todas estas aprobaciones, pero luego, cuando llegó el momento de hacerlo, me dijeron que para mí era un asunto de vanidad y no podía tener mi aprobación. Luego comenzaron a tratar de culparme por sus errores, y cometieron errores terribles en la forma en que contrataron a los directores y al elenco", contó Stone.