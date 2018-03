Está de regreso: Shawn Mendes lanza 'In My Blood'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El cantautor de 19 años acaba de lanzar In My Blood, el primer sencillo de su próximo tercer álbum de estudio, que aún no tiene fecha de lanzamiento ni título. Es su primera nueva música desde There's Nothing Holdin' Me Back en 2017, el único sencillo de su segundo álbum: Illuminate. (Esa pista alcanzó su punto máximo en número 6 en las listas Billboard Hot 100), informa el portal de entretenimiento E Latinoamérica.

"Sé que he estado muy tranquilo durante el proceso de este álbum".

Antes de revelar In My Blood, Mendes compartió su emoción con los fanáticos en una nota, publicándola en las redes sociales. "Sé que he estado muy tranquilo durante el proceso de este álbum y solo quería agradecerles de todo corazón por estar allí y apoyarme todo el tiempo", escribió Mendes. "Esta canción es la más cercana a mi corazón que he escrito alguna vez y espero que les guste y toda la nueva música que les llegue. ¡Los amo y los aprecio mucho a todos! ¡Gracias!".

Para sorpresa de nadie, los fanáticos ya se están volviendo locos con el tema:

Poco más se sabe sobre el álbum de Mendes, pero el productor y compositor Ryan Tedder dejó caer algunas pistas esta semana durante una entrevista con Zane Lowe en el programa Beats 1 de Apple Music. "He hecho algo entre, no sé, cinco o seis canciones con él", dijo. "Por miedo a la muerte, no puedo hacer ningún comentario sobre el álbum, pero diré que es el mejor. Va a ser increíble".

Luego de llamar a Mendes "clásico", "encantador" y "atemporal", Tedder dijo: "Repartimos tres canciones en un día. Unas semanas más tarde, su equipo me preguntó si me gustaría tener un papel más importante en su álbum".

El ídolo adolescente y Tedder "se llevaron bien" de inmediato, dijo. "Le dije a su equipo que mi objetivo para ese tipo son los estadios, y creo que él lo hará. Y este álbum, creo, lo hará. Soy casi raro, porque las canciones son muy buenas. Incluso quiero hablar de ello lo suficiente como para decir que es grandioso, es auténtico, es nuevo, es diferente, es genial, es nervioso. Lo es todo".

El cantante pop llamó el viernes a Capital FM 96-106 del Reino Unido para promocionar su nuevo single. "Es gracioso. Lo he estado tocando para mucha gente, y todo el mundo dice: 'Wow, esto no es lo que esperábamos'. Y yo estaba como, '¿En serio? No tenía idea. Pensé que esto es lo que la gente hubiera esperado'", explicó Mendes. "Probablemente sea la canción más profunda que he escrito hasta ahora: es súper vulnerable".