Sherk estará de regreso en 2020

Agencia.-

ESTADOS UNIDOS.- Luego de 10 años de espera, la famosa película llamada "Sherk" regresa a la pantalla grande con una quinta película titulada "Todavía no es ogro".

A través de redes sociales se dió a conocer que el 21 de junio de 2020 Sherk y sus amigos regresaran con una nueva aventura que seguramente estará muy entretenida.

Shrek 5 will return with original cast and some brand new voices! Including @MrBeastYT @TomHolland1996 and @Ninja. More news soon. pic.twitter.com/oMjsrSL1PI