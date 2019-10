Sherlyn revela detalles íntimos de sus exnovios

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Sherlyn se convirtió en noticia esta semana luego de que se filtraran unos audios en los que revelaba detalles muy íntimos de dos de sus ex novios.

En una de las grabaciones, que al parecer fueron dadas a conocer por una persona cercana a la actriz, Sherlyn hacía referencia al cantante José Luis de Río Roma. Según explicó Sherlyn a la persona que le envió el audio, le descubrió a José Luis juguetes sexuales y preservativos, lo cual le pareció muy raro porque ella tiene un dispositivo intrauterino y nunca se cuidaron.

“Cuando le pregunté que qué onda me dijo ‘X amor, lo tengo ahí desde hace tres años, luego lo tiro’... no sé amigo, estoy muy confundida, ‘te amo, pero no quiero estar contigo’, ‘te amo, pero quiero estar solo’, no sé”, se le escuchó decir en una de las grabaciones.

También te puede interesar: Sofía Vergara sigue en disputa por sus óvulos; pagará 1.5 mdp a su ex

En otro audio se refirió a Francisco Zea, con quien incluso estuvo comprometida.

“Paco y yo teníamos un montón de tiempo de novios... de pronto un día me encuentro con la sorpresa de que tiene unas fotos, literal, pornográficas”, relató la actriz, quien descubrió la imagen en el teléfono celular de su entonces novio.

Cuando Sherlyn enfrentó a Zea éste le dijo “'No mira, no pasó nada, te lo puedo explicar, fue puro sexting’ y pues yo me quería morir”.

La actriz explicó que en ese momento decidió seguir su romance con el periodista, “pero pues le agarré mucho coraje, hasta que ya no pude más y ya, se acabó. Ahora anda súper puesto y quiere echarle ganas y regresar, pero pues es que nosé. ¿Tú crees que realmente la gente cambia?”.

Ante el revuelo causado por la filtración de los audios, Sherlyn dijo a través de Instagram stories: “Al rato voy a platicar con ustedes de algo que pasó hoy, pero al rato porque tampoco es tan importante y también qué flojera andar aclarando tanta cosa”.

En el programa Suelta la Sopa se hizo referencia al asunto y el presentador Luis Alfonso Borrego aseguró haber hablado con Sherlyn sobre el asunto.

De acuerdo con la información de ese programa la actriz dijo sentirse herida por la manera en que su vida privada fue expuesta.

“Mira Lucho, yo no me siento agobiada. Me siento herida en mi condición de mujer ... porque se está exponiendo mi vida íntima”.

Según Borrego, Sherlyn le confirmó la veracidad de lo audios y destacó que se sentía muy decepcionada.

"Ahora me dice: ‘nada de lo que se dice en esos audios es mentira. Todo lo que yo dije es verdad’... Ahora bien, se siente ofendida con la amiga o con la persona que filtró estos audios...”.

En marzo de este año se supo que la actriz había terminado su romance con José Luis de Río Roma, con quien había salido durante unos meses.

“Estoy soltera y estoy haciendo lo que amo hacer, entonces ya todo lo que viene alrededor pues la verdad es que como que empaña el momento tan bonito que estoy viviendo. Estoy protagonizando un musical en Ocesa, estoy por arrancar Arpías, estoy por arrancar nueva obra”, explicó al programa Intrusos.

Antes de su romance con el cantante, Sherlyn se había dado una nueva oportunidad con el periodista Paco Zea, con quien salió hace algunos años y aunque ya le había dado el anillo de compromiso, finalmente no ocurrió la boda.

Con quien Sherlyn sí estuvo casada fue con el político Gerardo Islas. Se casaron en noviembre de 2014, pero un año después se hablaba de que ya estaban separados y la propia actriz lo confirmó en febrero de 2016.