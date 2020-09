Si no eres para mí, no serás para nadie: internauta amenaza de muerte a Belinda

Ciudad de México.- Algunos usuarios en redes sociales pueden llegar a ser muy hirientes y hasta peligrosos, y esto le sucedió a Belinda, quien ha recibido varias amenazas de muerte, por lo que los fans de la famosa piden a los demás que les ayuden a reportar las cuentas de los agresores.

"No voy a permitir que te cases con Nodal", fue una de las primeras palabras del terrible mensaje que se dio a conocer a través de las redes, hecho que contrasta con las actitudes amorosas que se muestran los intérpretes ante su público, cada vez que tienen oportunidad.

Esto se pudo conocer a través de las redes sociales, ya que circula una imagen donde la amenaza de muerte a Belinda es clara y contundente.

Los alarmantes mensajes aparecieron bajo el nombre de usuario "666te_voy_a_matar_belinda" y fueron vistos por los cientos de fanáticos de la coach de "La Voz Azteca"; por esta razón, sus seguidores encendieron las alertas.