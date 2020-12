Si no pueden ir a la Basílica, entonces vean nuestro concierto online: The Hives

Alejandro Vizzuett Díaz

SUECIA.- Para quienes no asistirán a la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre, tendrán una opción más para la noche más guadalupana del año, o al menos así lo considera Per Almqvist, y se trata del show online de The Hives.

"Estoy feliz de que sea en ese día. No la conozco (a la Virgen), pero es una buena oportunidad para celebrar. Nosotros tememos los festejos de Santa Lucía (en Suecia) todos usan coronas, hacen procesiones”.

"Si no pueden acudir (los devotos) allá (a la Basílica), quizás tengan tiempo para conectarse y ver nuestro show", dijo el vocalista de la banda en enlace desde su casa en Estocolmo, Suecia.

El grupo nórdico retomará micrófonos e instrumentación para musicalizar la noche como parte de la serie Irrepetible, promocionada por Ocesa.

Para esta tocada, The Hives contempla darle un repaso a su catálogo musical de más de 20 años, el cual inició con Barely Legal, editado en 1997, y continuó hasta Lex Hives, que dieron a conocer hace ocho años.

Confinamiento ha sido como una desintoxicación

Y tras ocho meses de encierro por confinamiento obligatorio debido al coronavirus, Howlin' Pelle Almqvist, nombre real del líder de la banda de rock, evidencia su situación actual, y hace una reflexión sobre el tiempo distanciado de sus compañeros: Nicholaus Arson (guitarra y voz), Vigilante Carlstroem (guitarrista), Chris Dangerous (baterista) y The Johan and Only (bajo).

"Ha sido muy bueno para nosotros el estar separados por un tiempo, ha sido como una desintoxicación. Todos extrañamos tocar juntos. Enfriamos las cabezas, y ahora que no podemos hacer lo que nos gusta, nos hemos dado el tiempo para valorar todo".

"Lo que estamos planificando es darnos un tiempo para ver cómo armamos el nuevo álbum, porque todo esto fue inspirador, y tenemos tan buen material que hasta dos álbumes salen", puntualizó el cantautor.

El quinteto formado en Fagersta, Suecia, ha hecho de canciones como "Hate I Told You So", "Try It Again" y "Come On!" obligadas en sus conciertos y probablemente las incluyan en el show programado para este sábado a las 20:30 horas.

"Probablemente toquemos una sinceramente no sé, todo será muy distinto. Estamos acostumbrados a los shows en vivo, queremos escuchar a la audiencia, estamos preparando algo que le guste y también algo que visualmente sea muy atractivo", comentó.

Y tras monitorear lo que diversos colegas y estrellas han hecho en los últimos meses para algunas plataformas, The Hives llegó a la conclusión de que deseaban tocar en un sitio cerrado y donde pudieran controlar todo, para no evidenciar desperfectos.

"Lo haremos desde un estudio, será mejor así para no caer en tentaciones de errores. En general, hemos visto muy buenos shows, pero lo queremos es ofrecer algo que sea único, y bajo una situación controlada hay más probabilidades de mejores resultados. Sí, extrañamos muchísimo lo que hace la gente, los aplausos, los gritos, la adrenalina, pero estamos haciéndolo así porque es lo que se puede", acotó el músico.