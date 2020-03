Si veo a un gato en la calle, lo atropello: Leticia Calderón

La actriz Leticia Calderón está inmersa en la polémica en redes sociales, por culpa de sus declaraciones sobre el odio que siente a los gatos.

Todo comenzó cuando la actriz se encontraba en el set de grabación de la telenovela ‘Imperio de Mentiras’, y ahí había un gato, por lo que Calderón, de 51 años de edad, huyó del lugar llena de miedo, porque no le gustan los gatos.