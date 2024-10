Sian Chiong va a terapia tras participar en La Casa de los Famosos

Sian Chiong, exconcursante de La Casa de los Famosos México, reveló durante su visita a Monterrey que decidió acudir a terapia tras enfrentar una ola de críticas y comentarios negativos desde su salida del reality.

Sian compartió que el proceso de adaptación a su vida cotidiana no ha sido sencillo, pues ha experimentado episodios de insomnio y ansiedad.

“No me siento tranquilo solamente teniendo la opinión de mis familiares que como quiera me van a dar una opinión muy pasional desde el amor que me tienen".

Sobre la terapia que toma, Sian explicó que busca superar todo lo ocurrido en el programa donde permaneció 57 días y se ganó el apodo de ‘La Liebre’, porque se salvó varias veces de llegar a la placa de nominados.

Contó que la primera sesión con su terapeuta no fue como esperaba, porque fue como un monólogo donde sólo habló él.

Confesó que le ha resultado muy difícil retomar su vida porque su juego en La Casa de los Famosos no resultó lo que esperaba.