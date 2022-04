Siempre quiso ser mi marido: Karla Panini responde a los ataques

Karla Panini por fin rompió el silencio sobre la polémica que la envuelve desde que se casó con el exmarido de la fallecida Karla Luna,Américo Garza, tras esta unión sentimental los internautas han atacado consta mente los pasos y acciones de la comediante.

A través de un video que circula en redes, Panini aseguró que no le robó el marido a quien en vida fue su amiga y colega.

“No me voy a callar, por eso se hizo está bola de nieve, porque callé, callé y callé .Y él mi marido, que siempre quiso ser mi marido, porque ya me tienen harta con eso, porque yo no me lo robé, no lo obligué a nada, el señor está aquí porque quiso”.

Aseguró que Américo Garza desde hace mucho tiempo quería aclarar al público lo sucedido, sin embargo Karla Panini le pidió que guardara silencio por las afectaciones que pudieran tener los niños.

Y callar para la comediante fue el peor error, pues asegura que por eso los chismes crecieron, ya que nada más se oía las versiones de la familia Luna.

“Se hizo un monstro gigante de esa familia de sus dimes y diretes, chismes y sus inventos. ¡No! Ya no me voy a callar y yo me voy a burlar de todo lo que yo quiera, de mí. Yo me estoy burlando de mi hate, memes de lo que me inventan me voy a burlar siempre y si quieren y si no, largo”

Lavandera Güera lanza marca de ropa “Te odiamos Panini”

Hace un par de semanas Panini lanzó un nuevo emprendimiento, se trata de una playera con la leyenda “Te odiamos Panini”, mismo que hace alusión a todo el hate que recibe por parte de los fans de Karla Luna y demás internautas.

Sin embargo este lanzamiento, como era de esperarse, recibió fuertes críticas.

“No es mala onda pero el Karma llegara. De eso nunca hay duda es una ida y una vuelta el tiempo da la razón” escribió un internauta.

“El día que ese precioso te haga lo mismo que le hizo a su primera esposa los que nos vamos a morir de risa somos nosotros!! Disfrútalo mientras dure” expresó otro usuario.

“Cuando se les acaba el dinero que le robaron a luna y ahora tienen que lucrar con lo que sea!” se lee en otro comentario