Las siete rupturas amorosas más sorpresivas de 2023

El 2023 no ha sido un buen año para el romance y el corazón en Hollywood, pues bastantes parejas del espectáculo han terminado sus matrimonios de varios años, que todos creíamos muy estables, por varias razones.

Te dejamos las que consideramos son las 7 separaciones o divorcios más sorpresivos del 2023.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness

- Años juntos: 27

- Hijos: 2 (adoptados)

- Razón del divorcio: Crecimiento individual

Inicios: Considerada uno de los matrimonios más estables de Hollywood, la pareja se casó en 1996, tras conocerse en la serie australiana Correlli. Su divorcio, anunciado en septiembre de este año, sí ha sido amistoso.

Declaración: "Hemos tenido la suerte de compartir casi tres décadas juntos como marido y mujer en un matrimonio maravilloso y amoroso. Nuestro viaje ahora está cambiando y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual" , compartieron en un comunicado conjunto.

Hugh Jackman y su esposa, Deborra-Lee Furness, en la noche más grande de la moda, #MetGala



📸: EFE pic.twitter.com/PTGw162hy2 — MVS Noticias (@MVSNoticias) May 3, 2022

Joe Jonas y Sophie Turner

- Años juntos: 4

- Hijos: 2

- Razón del divorcio: Supuestamente, a Joe no le gustaba la vida "fiestera" de Sophie.

Inicios: Se conocieron en 2016, pero se casaron hasta 2019. Tuvieron dos bodas, una en Nueva York y otra en Francia. Tras anunciar su separación en septiembre de 2023, los dos se involucraron en un breve juicio tumultuoso por la custodia de sus hijas; al final llegaron a un acuerdo de custodia compartida.

Declaración: "Después de cuatro maravillosos años de matrimonio, hemos decidido mutuamente poner fin a nuestro matrimonio de manera amistosa. Hay muchas narrativas especulativas sobre por qué, pero verdaderamente esta es una decisión unida y esperamos sinceramente que todos puedan respetar nuestros deseos de privacidad para nosotros y nuestros hijas" , señalaron en Instagram.

Rip al matrimonio de Joe Jonas y Sophie turner pero más rip a mí que jamás volveré a ver como posan a los paparazzi pic.twitter.com/1WLc4foylH — La Ari.🖤🧊 (@voymalenelamor) September 6, 2023

Sofía Vergara y Joe Manganiello

- Años juntos: 7.5

- Hijos: No

- Razón del divorcio: "Diferencias irreconciliables"

Inicios: La pareja se casó en noviembre de 2015, tras un noviazgo de año y medio. Anunciaron su separación en julio de este año, sin ofrecer más detalles. Sofía tiene un único hijo, Manolo, a quien tuvo cuando ella tenía 18 años, producto de su primer matrimonio con Joe González.

Declaración: "Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente respeto por nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas" , le dijeron al portal Page Six.

Tras ocho años de matrimonio, Sofía Vergara y Joe Manganiello han decidido separarse. 😥💔 pic.twitter.com/ZvSj5t0jzq — Cultura Colectiva (@CulturaColectiv) July 19, 2023

Ricky Martin y Jwan Yosef

- Años juntos: 6

- Hijos: 4

- Razón del divorcio: "Diferencias irreconciliables"

Inicios: Empezaron a salir en 2016, compartiendo imágenes juntos en sus redes sociales. Dos años después, Ricky confirmó que se habían casado en secreto. En julio de este año, anunciaron su divorcio.

Declaración: "Hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad para nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja durante todos estos maravillosos años. Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar sana y una relación centrada en la paz y la amistad" , escribieron en Instagram.

Tras seis años de matrimonio Ricky Martin y Jwan Yosef decidieron separarse y este hombre sería el supuesto culpable.😱 pic.twitter.com/Iur8bkIxzc — Cultura Colectiva (@CulturaColectiv) July 26, 2023

Kevin Costner y Christine Baumgartner

- Años juntos: 18

- Hijos: 3

- Razón del divorcio: "Diferencias irreconciliables"

Inicios: Tras cuatro años de noviazgo, el actor se casó con la diseñadora de bolsa en septiembre de 2004, en su rancho en Aspen, Colorado. Anunciaron su separación en mayo de este año. Su divorcio tuvo varias peleas legales; al final, llegaron a un acuerdo, en el que, entre otras cosas, el actor tendrá que pagar a Christine 63 mil dólares mensuales para la manutención de sus hijos. Costner tiene 4 hijos más de relaciones pasadas.

Declaración: "Con gran tristeza han ocurrido circunstancias fuera de su control que han resultado en que el Sr. Costner tenga que participar en una acción de disolución del matrimonio. Pedimos que se respete su privacidad, la de Christine y la de sus hijos mientras atraviesan este momento difícil" , compartió su mánager en un comunicado.

#30Ago | 🤐 ¡No quiere casi nada! Christine Baumgartner, la exesposa Kevin Costner, presentó una nueva demanda para que el actor aumente el pago de manutención.



La exmujer solicita $ 50 mil dólares más al mes y el pago quedaría en $ 179 mil. pic.twitter.com/7rMBWHMJeu — PublinMagazine (@publinmagazine) August 30, 2023

Reese Witherspoon y Jim Toth

- Años juntos: 12

- Hijos: 1

- Razón del divorcio: "Diferencias irreconciliables"

Inicios: En febrero de 2010 se supo que la actriz comenzó a salir con el mánager de artistas y empresario Jim Toth, un año después, se casaron en California. Dieron la noticia de su separación en marzo de este año, dos días antes de su aniversario de bodas. Reese tiene 2 hijos más, con su ex marido Ryan Phillippe.

Declaración: "Con mucho cuidado y consideración hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Hemos disfrutado de tantos años maravillosos juntos y seguimos adelante con profundo amor, bondad y respeto mutuo por todo lo que hemos creado juntos" , señaló Witherspoon en Instagram.

Reese Witherspoon y Jim Toth se divorcian después de 12 años de matrimonio y este podría ser el motivo: https://t.co/cymQb1pjBu 💔 pic.twitter.com/vXkcIf71uR — Glamour Mex y Latam (@GlamourMex) August 4, 2023

Natalie Portman y Benjamin Millepied

- Años juntos: 11

- Hijos: 2

- Razón del divorcio: Supuesta infidelidad de Millepied

Inicios: Se conocieron en 2009 en el set de la película Cisne Negro. Tres años después, se casaron en una boda judía en California. En agosto, se supo que ambos estaban separándose, pero hasta ahora no se ha sabido nada sobre su divorcio.

Declaración: La pareja no ha hablado al respecto sobre su separación, pero una fuente cercana a ellos le dijo a Page Six: "Después de que salió a la luz la noticia de su aventura, han estado tratando de trabajar en su matrimonio, pero actualmente ya terminaron" . Aparentemente, Natalie no quiere un divorcio mediático, y aunque ya no viven juntos, ella está tratando de llevar la separación con calma y a un ritmo tranquilo.

EL EXTRA - Will Smith y Jada Pinkett-Smith

- Años juntos: 26 (los últimos 7 han estado separados)

- Hijos: 2

- Razón de la separación: Infidelidad de Jada.

Inicios: Se conocieron en 1994 en el set de El Príncipe del Rap, y se casaron tres años después. Según reveló sorpresivamente Jada-Pinkett Smith a mediados de octubre de este año, ambos se separaron en 2016, tras casi 20 años de casados. Sin embargo, no se han divorciado, y técnicamente siguen siendo marido y mujer. Jada asegura que no planean divorciarse en el corto plazo, pese a ya no vivir juntos.

Declaración: "Cuando llegamos a 2016, estábamos agotados de intentarlo. Creo que ambos estábamos atrapados todavía en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona" , señaló la actriz al programa Today. "Hice una promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos. Intentaremos superar. lo que sea".

Otras separaciones/divorcios

Britney Spears y Sam Asghari: Tras 14 meses casados, se divorciaron este año por supuestas infidelidades de Sam.

Jodie Turner-Smith y Joshua Jackson: Duraron 4 años casados y tienen una hija. Se divorciaron por "diferencias irreconciliables".

Danny Masterson y Bijou Phillips: Su matrimonio duró 12 años y comparten una hija. El divorcio llegó después de que él fuera sentenciado este año a más de 30 años en prisión por violación.

Keke Palmer y Darius Jackson: Pese a dos años de relación, no se casaron, aunque sí comparten un hijo juntos. Se separaron supuestamente porque a él no le gustaba como se vestía ella en los eventos.

Ariana Grande y Dalton Gomez: Dos años duró su matrimonio, el cual terminó por "diferencias irreconciliables".

Tori Spelling y Dean McDermott: Tras 18 años de matrimonio y 5 hijos, la pareja anunció en junio su separación definitiva. En 2013 vivieron un escándalo, debido a una muy publicitada infidelidad de Dean.

Taylor Swift y Joe Alwyn: La pareja duró seis años de noviazgo y supuestamente terminó por todos los compromisos de Swift con su The Eras Tour.

Rosalía y Rauw Alejandro: Su romance duró poco más de tres años, pero cancelaron su compromiso tras rumores de una infidelidad de Rauw.

Con información de Reforma.