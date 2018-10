‘Echan’ al baterista de Sigur Rós: lo acusan de abuso

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Hoy las redes sociales de Sigur Rós se llenaron de polémica al anunciar la separación del baterista Orri Páll Dýrason de la agrupación. Una decisión que el trío tomó tras una serie de publicaciones que realizó en Instagram la artista Meagan Boyd, acusando al músico de violación.

El instrumentista de 41 años de edad había sido parte de este magno grupo de post-rock desde 1999, poco después de terminada la grabación de su segundo disco de estudio, Ágætis byrjun (1999), tras el cual el entonces quinteto llegó a la fama internacional.

La artista compartió la primera de sus historias el pasado martes 25 de septiembre dentro de su casa en Los Ángeles, California. Bajo el nombre de usuario de yinshadowz, Meagan Boyd declaró que en enero del 2013 la agrupación islandesa se encontraba de visita en la ciudad, ellos estaban trabajando en los últimos detalles de Kveikur (2013), su último disco de estudio, cuando conoció a Orri Páll Dýrason.

De acuerdo a ella, lo conoció en un club llamado ‘The Body Shop’ estando completamente borracha.”Desperté un par de veces durante la noche, bajo la sensación de que estaba siendo penetrada sin mi consentimiento mientras estaba inconsciente“, aclaró previo a señalar que esta publicación ha sido inspirada gracias al movimiento #metoo.

Hace dos días en la misma cuenta de Instagram, la artista gráfica señaló que tras el primer posteo, Orri trató de contactarla vía e-mail, tratando se silenciarla. “Trató de negar lo que me había hecho en el 2013, cuando me violó dos veces en una noche, trató de silenciarme y de darme lástima“, declaró.

La artista ha declarado que está preparando un caso de demanda en contra del ex-baterista de la agrupación y tras una mayor atención mediática de por medio, Sigur Rós ha decidido anunciar que el proyecto continuará sólo como un dúo, con Jónsi y Georg como sus únicos integrantes, para que Orri, atienda el problema.

La versión de Orri

Poco después la banda decidió compartir la versión de los hechos de Orri, quien posteó la misma publicación poco antes dentro de su cuenta de Facebook personal.

“Este caso ha tomado mucha importancia en los últimos días y no intentaré argumentar en contra de la gente que no me cree; sin embargo, quiero pedir a la gente que dirija su odio en el camino indicado y se abstenga de atacar a mi familia, en especial a mi esposa, debido a esto“, continuó. “Quiero pedir a la gente que se mantenga tranquila y que no se dividan en dos grupos armados, no hay procedimientos de la corte, sólo son las palabras de Meagan en contra de las mías y la Internet”.

El comunicado termina aclarando que su salida del grupo es porque “no quiero que esta acusación dañe la influencia de la banda y el importante y hermoso cuerpo de trabajo que hemos hecho a lo largo de los últimos años“.