¿Silvia Pinal fumará marihuana en 'La casa de las flores'?

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Silvia Pinal se unirá al elenco de la exitosa serie de Netflix, "La Casa de las Flores". Hasta el momento se desconoce si la "Última Diva del Cine Mexicano" dará vida a la matriarca "Virginia de la Mora", personaje que interpretaba Verónica Castro y si al igual que su antecesora, fumará marihuana, la actriz rechazó la idea.

De acuerdo a Vanguardia, en entrevista con el programa Intrusos, la actriz comentó tras confirmar que estará en la segunda temporada de "La Casa de las Flores", serie creada por Manolo Caro: “Me encantó la idea, cuando vi que estaba Verónica Castro me dio mucho gusto y la vi y dije: 'que bonito, que idea tan más padre', pero lo que menos pensaba es que me fuera a tocar a mí, pero sí me tocó”.

Silvia Pinal fue rotunda: ella no fuma

La conductora Martha Figueroa le preguntó a Silvia Pinal si su personaje también fumará marihuana tal como lo hacía "Virginia de la Mora" (Verónica Castro) en la primera temporada de "La Casa de las Flores", pero la querida actriz aseguró que ella no fuma. De lo que Silvia Pinal sí está convencida es que, a lo largo de sus 70 años de carrera artística, le ha gustado participar en historias arriesgadas.