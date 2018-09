Serie de Silvia Pinal podría ser cancelada por censura

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La serie que contaría la vida de la diva del cine mexicano, la actriz Silvia Pinal, se pospone de manera indefinida, debido a problemas de censura dentro de la historia de esta producción y hasta en tanto no se arreglen, no será reprogramada la fecha para que se estrene.

Recordemos que el 14 de noviembre de 2017 en una locación ubicada en la colonia Roma en la Ciudad de México, quienes aparecieron caracterizados como sus respectivos personajes, se dio el primer 'claquetazo' para el rodaje de la serie y en el 2018 la diva del cine declaró:

‘La están haciendo sin mi consentimiento. A ver qué hacen, y no es que no lo autoricé, ni si quiera me pidieron permiso’ compartió.

La bioserie estaba anunciada para el mes de octubre, al terminar “Mi marido tie­ne más familia” de Juan Osorio en México, pero debido a estos motivos se aplazó y la novela de Osorio continúa hasta el mes de enero de 2019.

El problema con la bioserie es que Silvia Pinal autorizó unas escenas relacionadas con la familia Azcárraga, las cuales están incluidas, pero Silvia no recuerda haberlas autorizado, mientras que la productora Carla Estrada se niega a quitarlas, ya que la producción está terminada, y el problema es que no hicieron un contrato por escrito sobre esas escenas en específico.

También te puede interesar: Enrique Guzmán maltrató a Silvia Pinal porque 'se lo merecía'

Por su parte, Carla Estrada se encuentra en Madrid, España, desde hace más de un mes, y se corren rumores de que no está conforme en Televisa, pero esto no significa que vaya a salir, y está peleando porque no se quiten las escenas que pide Silvia, ya que Pinal no se res­ponsabiliza de las mismas y el contenido de estas escenas, en donde aparece la mamá de Emilio Azcárraga Jean, evidentemente Televi­sa quiere quitarlas y solo es cuestión de que se lo ordene a Estrada la situación, pero ella como productora defiende su trabajo.