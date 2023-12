Sin secretos: Oprah se sincera sobre su lucha por perder peso

La reconocida presentadora Oprah Winfrey reveló de manera franca su experiencia personal en la lucha contra el sobrepeso y la superación de la vergüenza corporal.

En una entrevista profunda con la revista People, Winfrey, de 69 años, compartió que su transformación se ha logrado mediante una combinación de medicamentos para la pérdida de peso y un enfoque integral hacia su bienestar.

Oprah optó por no especificar qué medicamentos está tomando; sin embargo, confesó que ha experimentado cambios en su estilo de vida, incluyendo modificaciones en su dieta, ejercicio regular, e incorporación del sistema de puntos de Weight Watchers en su rutina.

