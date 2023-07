Sindicato de Actores da permiso a 39 proyectos para filmar

El Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) otorgó un permiso a 39 películas independientes para que puedan continuar con los rodajes a pesar de la huelga contra varios de los estudios más importantes y plataformas streaming.

De acuerdo con información proveniente de medios especializados como Deadline y Variety, estos proyectos que podrán continuar con la filmación fueron elegidos porque no están ligados a la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que es una asociación comercial que representa a las compañías.

Entre las películas y programas de televisión a las que le otorgaron el permiso se encuentran The Rivals of Amziah King, que es protagonizada por Matthew McConaughey y la serie The Chosen, protagonizada por Jonathan Roumie que cuenta la vida de Jesús

También dos filmes a cargo por la productora A24 han recibido luz verde para poder seguir el rodaje, Mother Mary, que es estelarizado por Anne Hathaway y Michaela Coel.

Además de Death of a Unicorn, que cuenta con Paul Rudd (Ant-Man) y Jenna Ortega (Wednesday) será dirigida por Alex Scarfman y se filmará en Hungría.

Se aclaró que A24 no forma parte de la Alianza de Productores de Cine y Televisión.

Otros proyectos que seguirán serán "Flight Risk" con Mark Wahlberg y dirigida por Mel Gibson, "Dust Bunny" con Mads Mikkelsen y Sigourney Weaver y "Bride Hard" con Rebel Wilson.

Este permiso especial también permitirá que el elenco y la producción puedan continuar con la promoción de sus proyectos, ya están finalizados y requieren ser lanzados lo antes posible.

El Sindicato de Actores de Hollywood se unió a la huelga de escritores para exigir mejores sueldos y regular el tema de regalías por parte de producciones de plataformas streaming, uso de la Inteligencia Artificial (IA), entre otros aspectos.

Los proyectos de los estudios y plataformas más importantes seguirán paralizados hasta que ambas partes lleguen a un acuerdo satisfactorio.

David Lowery’s epic pop melodrama ‘MOTHER MARY’, starring Anne Hathaway, Michaela Coel and Hunter Schafer has been granted a SAG interim agreement to continue filming.



Waivers are being given out to allow truly independent projects to continue filming with SAG members pic.twitter.com/Vvr5fGWOJc — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 18, 2023

Jenna Ortega and Paul Rudd will star in A24’s ‘DEATH OF A UNICORNE’.



The film follows a father & daughter who run over an unicorn on their way home.



(Source: https://t.co/SAOqlmUYJQ) pic.twitter.com/P7MTjiJfRL — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 18, 2023

Con información de AP.