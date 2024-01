Snoop Dogg revela por qué rechazó oferta millonaria de Only Fans

Only Fans se convirtió en una plataforma controversial para cientos de personas, ya que consideran que es demasiado ‘reveladora’ en muchos sentidos posibles.

Varios influencers tomaron la decisión de unirse a OF y ganar algo de dinero, algunos más que otros dependiendo el tipo de contenido que muestren al público que acude a dar una vuelta por el internet.

Mientras unos deciden crear sus propias cuentas, a veces Only Fans manda invitaciones a reconocidas estrellas de las redes sociales o famosos en general para unirse a sus filas, como sucedió recientemente con Snoop Dogg.

Snoop Dogg Turns Down $100 Million OnlyFans Deal, Wife Laid Down the Law | Click to read more 👇 https://t.co/8BimhKGjPJ