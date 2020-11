Sofía Aragón acusa a Lupita Jones de "violencia simbólica"; pleito entre reinas de belleza

MÉXICO.- Mientras que Sofía Aragón acusa a Lupita Jones de "violencia simbólica", por presuntamente relegarla del certamen de belleza y dejarla en la pobreza, la directora de Mexicana Universal afirma que la jalisciense es ingrata y falsa.

Aragón alzó la voz y por medio de su Instagram habló contra Jones, argumentando que la dejó sin dinero para comer, ir al médico, con el refrigerador vacío y 100 pesos que sólo le quedó en su cuenta del banco, cuando iba rumbo al certamen Miss Universo 2019.

Por lo pronto, en el video, con una duración de aproximadamente 30 minutos, Sofía cuenta que múltiples señalamientos le hicieron tomar la decisión de contar su "verdad" ante sus fans.

Tiempo de levantar la voz

"La violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última".

La directora de Mexicana Universal aseguró que desde un principio fue sincera con la modelo de Jalisco y le explicó cómo estaba la situación.

"Le dije: 'Sofía la cosa está así'. Desde el principio fui bien neta con ella. 'Sofía no hay dinero, no tengo cómo darte un coche o dinero o efectivo'. A la mera hora no hicieron nada por ella, nada. Y yo me eché a cuestas sacarla adelante", dijo Lupita Jones, quien se mostró molesta por la férrea defensa que hizo Sofía Aragón.