"Es difícil ser mujer, blanca y privilegiada": Sofía Niño de Rivera

Luego de una ola de críticas que recibió Sofía Niño de Rivera tras las polémicas declaraciones, como su "terrible sueldito de 30 mil pesos” que recibía como publicista, la comediante reapareció en entrevista con Yordi Rosado, que la vuelve a colocar en el ojo del huracán por esta razón.

La comediante y creadora de contenido compartió su opinión sobre lo complicado que es ser blanca y privilegiada actualmente.

“Es difícil, sobre todo en un país donde ser mujer, ser blanca, ser privilegiada, ser comediante y libre; las mujeres libres tampoco son muy comunes en este país, libres me refiero a libertad de expresión, o sea, realmente no les molesta decir lo que piensan; es difícil porque te van a criticar por todos lados”.

Además, aseguró que en la actualidad pueden juzgarte por hacer comedia de todo, al grado de querer cancelarte en redes sociales.

Sofía recordó las controversias en las que se ha visto involucrada, como cuando señaló que ganaba un “terrible” sueldo de 30 mil pesos siendo publicista o cuando fue señalada por burlarse de los ciudadanos de Chihuahua.

A lo lago de su trayectoria, Niño de Rivera afirmó haber soltado la presión por lograr que las personas acepten su comedia.

“Yo pongo y que se ofenda quien sea, o sea no puedes hacer nada más. Represento muchas cosas de las que la sociedad no se pone de acuerdo si es respetar o aceptar, represento mujeres fuertes, personas privilegiadas, seres humanos que piensan diferente y hasta falta de moral”, declaró.

La comunidad en redes no pudo contenerse ante las polémicas declaraciones de Niño de Rivera. Estas son algunas de las reacciones en contra de la comediante mexicana.

Sofía Niño de Rivera really said: “El problema del mexicano y del latino es que no les gusta que la gente se supere... no les gusta que una mujer sea exitosa".

Según yo "el problema" del mexicano es el clasismo PEROBUENO