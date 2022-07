"Solo les di consejos": Coco Levy reacciona tras ser despedido de Videocine

La empresa Videocine despidió a Coco Levy para que él diera su versión sobre los señalamientos de dos actrices en su contra, por abuso sexual y violación a la intimidad.

Hace más de 15 días, el productor lanzó un video en el que, sin dar explicaciones, negó las acusaciones de Danna Ponce, quien acababa de denunciarlo por abusar físicamente de ella.

Fue hasta el viernes 15 de julio de 2022, que Videocine, empresa en la que trabajó como productor de contenidos, publicó un comunicado en el que informó que había rescindido la relación laboral con Levy y se encontraba colaborando con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en varias dirigencias.

"El señor Jorge 'N', como parte de sus funciones, no tenía por qué recibir a actores/actrices, dado que su labor era la de revisar contenidos", dijo la empresa.

En un mensaje de casi dos minutos publicado en Instagram, Levy dijo que intentó aconsejar a las mujeres que lo acusan.

"A ellas y muchas otras les di consejos de cómo conducirse en la industria, donde la competencia es feroz. Nunca pensé que mis palabras sobre verse guapas y que explotaran su sensualidad podían ofenderlas. Seguramente podría haberlo dicho de manera distinta, me doy cuenta que mis dichos pudieron ser considerados como violentos".

Además, afirmó que ha ocupado estas últimas semanas para reflexionar lo que hizo mal:

"Una persona se sintió abusada porque la invité a una fiesta donde no se sintió cómoda; una más me ha visitado de manera regular por casi seis años con quien tampoco he tenido ningún contacto físico y dijo que las declaraciones de las demás chicas le habían abierto los ojos".

Tras ofrecer disculpas, el también empresario reiteró que su única intención era apoyar a las actrices y jamás vulnerarlas. Anunció que ahora su lucha será para fomentar y propiciar que todo espacio laboral sea seguro y libre de violencia.

Las dos actrices que denunciaron a Coco Levy

Danna Ponce y María Bobadilla, las dos actrices que denunciaron ante las autoridades por abuso y acoso a Coco Levy, han reaccionado al video donde el productor de cine afirma que sólo quería ayudarlas en el medio fílmico.

Ponce, la primera en denunciar, afirmó entre otras cosas, que Levy le llegó a dar besos cerca de los labios sin consentimiento y, Bobadilla, aseguró le pidió fotos desnuda. En los siguientes días se fueron conociendo otros testimonios.

"Ja, ja, ja", respondió Ponce en el video, subido en la cuenta oficial de Instagram de Levy. "Quiero obtener fama a través de la calumnia (es sarcasmos, pal que quiera empezar a atacar)", escribió.

Bobadilla, quien afirma haberse ido a probar suerte a EU por miedo a que le volviera a suceder algo similar con otros productores, redactó un largo mensaje con su sentir.

"Justamente decirnos que exploráramos nuestra sexualidad no se lo dirían a cualquier otra niña en otra profesión ¿verdad?. Pues justo es lo que no te queda claro ni a ti ni a todos por los que vamos, porque ser actriz no es sinónimo de estas cochinadas y porquerías", señaló.

Otros integrantes del medio artístico también se han tomado el tiempo para dejar un mensaje en la cuenta de Levy.

Magali Boyselle, actriz en "Oscuro deseo", pidió a Levy que no ofendiera su inteligencia.

"No, no fueron consejos inocentes, tenías un modus operandi muy claro. Uno. Y dos: ¿qué hacías dando consejos a actrices si no era tu función", escribió. Alejandra Moreno, vocalista de Ruido Rosa, fue directa: "Que oso que no puedas reconocer tus errores".

La actriz Begoña Narváez ("Rosario Tijeras") recuerda que a la entrada de Videocine siempre hay un registro de visitas y pregunta cómo es que jamás vieron eso en la empresa durante 20 años, tiempo en el que estuvo Levy

También el cantante Yael Miguel se expresó: "Ja ja ja ja che payaso".

En la cuenta de Videocine, Adriana Llabrés ("Control Z"), Mónica del Carmen ("Año bisiesto") y Martín Peralta ("Somos"), pusieron emojis de corazón en el comunicado oficial en el que la empresa informó de la terminación de su relación laboral con Levy.

En la misma, Hugo Catalán ("El juego de las llaves") pidió atención al punto seis del comunicado, en el que la compañía indica que no habrá discriminación en sus producciones.

"Espero que eso se refleje en el contenido que realizan y en la diversidad que muestren en sus películas", apuntó.

(Con información de El Universal)