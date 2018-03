Actriz sufre penoso momento: ¡se le cae el vestido en show!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Sonja Morgan del reality show ‘The real housewives of New York City’ acudió a una noche de cabaret para compartir el escenario con la también estrella de televisión, LuAnn de Lesseps en ‘Countess and Friends’, el martes pasado en Nueva York.

La actriz que llevaba puesto un vestido rosa que se ataba por detrás, bailaba enérgicamente, cuando de pronto, las cintas de su vestido se desamarraron, y aunque ella quiso contenerlo con una mano y sostener el micrófono con la otra, la resbalosa tela del vestido hizo que su figura semidesnuda quedara al descubierto frente a los espectadores que veían muy de cerca el improvisado espectáculo, informa el portal Quién.com.

El video del momento comenzó a hacerse viral, pues pese a su falla de vestuario la actriz no paró ni un solo momento de bailar y cantar e incluso, su vestido, que aún no había podido volverse a ajustar, volvió a resbalar de su cuerpo, cuando una de sus compañeras que se encontraba entre el público, hizo un intento fallido por atárselo, dejando al descubierto una vez más su trasero; y es que la actriz no se quedó quieta ni un solo momento.

El desliz de Morgan fue el único contratiempo de la noche, que se inició con De Lesspes cantando el éxito de 1967 de The Beatles, antes de pasar a canciones como "Almost like being in love" y "L.O.V.E."

El espectáculo, dirigido por Ben Rimalower y Billy Stritch, también incluyó actuaciones de la ganadora de Tony Laura Benanti, y la estrella de Saturday Night Live Rachel Dratch.

De acuerdo con el portal Daily Mail, la actriz LuAnn De Lesseps fue arrestada la noche de Navidad del año pasado por presuntamente agredir a un oficial de policía durante una pelea en la que había involucradas algunas personas en estado de ebriedad.