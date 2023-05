Sony Pictures prepara live action del Spider-Man de Miles Morales

Sony Pictures quiere seguir expandiendo el Spider-Verse, con múltiples proyectos en desarrollo, en una entrevista para Variety la productora Amy Pascal reveló que están preparando un filme live action centrado en el Spider-Man de Miles Morales, aunque no proporcionó más detalles.

Es un anunció esperado desde hace bastante tiempo considerando que es una de las variantes del arácnido más queridas por el público, el personaje debutó en los comics de Ultimate Spider-Man del 2011, es un adolescente de padre afroamericano y madre puertorriqueña, que fue el segundo de asumir el manto de Spidey a raíz de que en su universo Peter Parker murió en una batalla contra los Seis Siniestros, posteriormente en los comics tendría misiones multiversales interactuando con el Peter Parker del 616, finalmente tras el evento de Secret Wars terminaría en la Tierra Principal de Marvel.

Miles Morales creado por el escritor Brian Michael Bendis y la artista Sara Pichelli, a tenido una gran recepción y salido en varias adaptaciones la más importante fue el convertirse en el protagonista del aclamado filme animado “Spider-Man: Into the Spider-Verse” del 2018 que se llevó la estatuilla de los Premios Oscar en la categoría de Mejor película animada, por lo que fue un gran éxito.

Dos secuelas están en marcha Across the Spider-Verse y Beyond la primera llegará en junio de este 2023 y la segunda tiene un lanzamiento tentativo para marzo del 2024, en esas cintas en su versión original en ingles Shameik Moore es quien le presta su voz, no se sabe quién podría retratarlo en un live action.

Se desconoce si será para el universo de Sony donde habitan personajes como Venom, Morbius y próximamente Kraven el Cazador o si podría dirigirse al MCU recordando que Miles Morales si existe ahí su tío “Aaron Davis” interpretado por Donald Glover apareció en Spider-Man Homecoming, además de que hay referencias en No Way Home, seguro que muchos fanáticos quieren verlo interactuar con el Peter Parker de Tom Holland, pero no hay nada definido y habrá que esperar por nuevos anuncios oficiales.